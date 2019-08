Numele surpriza din Liga II cu care negociaza Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB - surse

Ziare.

com

FCSB cauta acum cu disperare un antrenor dupa demisia de joi a lui Bogdan Andone, dar pana s-a lovit numai de refuzuri, printre care cele ale lui Catalin Anghel de la Viitorul sau Devis Mangia, ultimul fiind fost antrenor la Craiova.Mai nou, patronul celor din Berceni este in negocieri cu Marius Maldarasanu, fostul important jucator rapidist, actualmente antrenor in Liga II, la Metaloglobus, dupa cum anunta cotidianul ProSport Anul trecut, Maldarasanu impresiona si in Liga 1 pe banca Astrei, cand fusese dat afara dupa un debut de sezon excelent totusi, cu 7 meciuri la rand fara infrangere, inclusiv o victorie cu FCSB.Se pare ca Gigi Becali i-ar fi promis lui Maldarasanu ca va face un pas in spate si nu se va mai implica atat de mult la echipa.Metaloglobus va debuta in actuala editie de L2 duminica, intr-un meci acasa cu Petrolul.Maldarasanu a mai antrenat si Astra II in cariera in perioada ianuarie 2016 - iunie 2018, in Liga 3.D.A.