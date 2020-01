Peluza Nord revine alaturi de echipa lui Becali

Ziare.

Liderul acestei grupari, Gheorghe Mustata, a facut acest anunt la scurt timp dupa eliberarea din inchisoare.Imediat dupa ce a fost pus in libertate el s-a intalnit cu mai multi suporteri si impreuna au stabilit sa sustina din nou formatia latifundiarului."A fost o discutie mai mult la nivel de prietenie, sa ne strangem sa bem un sprit. Am vorbit si despre revenire, mai ales ca este si meciul cui Dinamo. Deocamdata este o hotarare a noastra, dar mai sunt de pus la punct unele lucruri. Trebuie sa discutam si cu domnul Gigi, dupa care vom da drumul la treaba.Deocamdata, nu (am vorbit cu Becali - n.red.), dar am vazut o declaratie a sa in care era foarte entuziasmat ca suporterii vor veni inapoi. Deci o sa discutam si cu domnul Gigi Becali si o sa fie cum a zis el: vom fi mai puternici!", a spus Mustata in Fanatik Suporterii din Peluza Nord s-au retras de la meciuri in urma cu cativa ani si sustineau la vremea respectiva ca vor reveni alaturi de echipa atunci cand va fi lamurita situatia juridica.Acum ei sunt gata sa cante pentru FCSB, chiar daca formatia lui Becali nu mai poate folosi numele, marca sau palmaresul Stelei.