Portughezii reactioneaza dupa declaratiile lui Becali: Ce spun dupa ce au fost comparati cu o echipa din Liga 2

Antreorul Ivo Vieira spune ca nu este interesat de declaratiile celor care nu sunt implicati direct in meci si ca se concentreaza doar pe obtinerea victoriei si a calificarii in grupele Europa League."In ceea ce priveste declaratiile altora conteaza mai mult ce vom reusi noi sa facem pe teren. Nu ma intereseaza speculatiile. Suntem foarte concentrati pe ce trebuie sa facem pentru a-i multumi pe cei care conteaza cu adevarat, suporterii nostri", a declarat tehnicianul, conform O Jogo.Si portarul Douglas a incercat sa minimalizeze declaratiile lui Becali, sustinand ca e mai interesat de meciul cu FCSB decat de ce spune latifundiarul."E parerea lui. Poate sa spuna ce doreste, noi ne concentram pe munca. Trebuie sa ii raspundem pe teren, sa ne facem jocul nostru obisnuit, sa muncim si sa lasam rezultatul sa vorbeasca", a declarat si acesta.La prezentarea oficiala a antrenorului Bogdan Arges Vintila, patronul FCSB spunea ca nu are emotii in privinta calificarii in grupele Europa League, desi echipa sa gafaie in campionat, fiind ultima in clasament."Nu are cum sa ne scoata echipa asta. Nu se compara nici macar cu Medias, nu e de nivelul lui Gaz Metan . E o echipa de nivelul Chiajnei", spunea Becali.Duelul dintre Guimaraes si FCSB, din play-off-ul Europa League, va avea loc joi seara in direct pe site-ul Ziare.com."Dubla" se reia de la scorul de 0-0, iar invingatoarea se va califica in grupele celei de-a doua competitii europene.M.D.