Presa din Cehia prezinta "lumea nebunului Gigi Becali": 8 lucruri de neimaginat facute doar in ultimele doua saptamani

Jurnalistii de la Idnes.cz il descriu pe Gigi Becali ca fiind "un sef nebun" si prezinta opt lucruri incredibile facute de acesta doar in luna august."Problemele fara sfarsit ale domnului Becali sau lumea sefului nebun de la FCSB", a titrat sursa citata.Sursa citata aminteste ca Becali nu doreste sa aiba o echipa de fotbal feminin si ca face doar ce vrea la clubul pe care il conduce.Pentru a argumenta, jurnalistii le prezinta cititorilor cehi cele ultimele opt nebunii facute de Becali doar in luna august, dupa cum urmeaza:1. In doar doua zile a transferat trei fundasi stanga desi mai avea doi in lot.2. Dupa meciul cu Alashkert a vorbit cu antrenorul Andone, care a parasit echipa dupa doar sapte meciuri 3. A contactat sase antrenori , unul dintre ei doar pentru ca era in aceeasi zodie ( Viorel Moldovan - n.red.) . Toti au refuzat.4. A transformat antrenorii secunzi in marionete si dicteaza schimbarile din loja, adesea haotic.5. A ordonat ca Balasa sa fie titularizat si apoi l-a scos in repriza a doua. Meciul urmator, a fost nemultumit de evolutia lui dupa 20 de minute si a urmat o noua schimbare. Apoi i-a oferit 25 de mii de euro pentru a-l determina sa plece la Craiova.6. Dupa ce a pierdut cu Astra, Becali a jignit arbitrii si a amenintat ca se muta in Anglia.7. Pe fundasul Filip l-a acuzat ca se da accidentat.8. A ordonat ca patru juniori sa fie folositi in meciul cu Voluntari. Unul dintre el a comis-o la doua goluri , echipa a pierdut cu 1-3 si fanii au fost nemultumiti.Sursa citata mai noteaza ca Becali este rasist si nu isi doreste jucatori de culoare la FCSB, dar si ca este impotriva homosexualilor, pentru care a propus sa fie create cartiere speciale.Mansa retur dintre Mlada Boleslav si FCSB va avea loc joi, de la ora 20:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com. In tur, scorul a fost 0-0.C.S.