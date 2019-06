Prima oferta pentru pustiul pe care Becali vrea sa-l vanda cu 20 de milioane de euro: Ce echipa il vrea si cat ofera

Ziare.

Potrivit jurnalistilor peninsulari, cei de la Fiorentina sunt interesati de transferul mijlocasului ofensiv, insa suma pe care toscanii o pun pe masa este mult sub cea la care viseaza patronul FCSB.Aproximativ 3,5 milioane de euro sunt dispusi sa investeasca italienii in transferul lui Coman, sansele de realizare a mutarii fiind minime in aceste conditii.Recent, Gigi Becali sustinea ca a fost intrebat de un impresar daca vrea sa il vanda pe Coman in schimbul a 20 de milioane de euro, insa este extrem de greu de crezut ca ar fi echipe dispuse sa investeasca atat de multi bani.Jucatorul FCSB a impresionat in meciul cu Anglia, de la Campionatul European U21, atunci cand a reusit o "dubla" si a scos o lovitura de la 11 metri, fiind omul decisiv pentru Romania.In celelalte partide el a avut evolutii mai mult sterse si nu s-a remarcat cu nimic.Gigi Becali, pe de alta parte, este recunoscut pentru declaratiile sale departe de realitate in ceea ce priveste sumele de transfer pentru jucatorii FCSB.Nu cu mult timp in urma sustinea ca vrea sa il vanda pe francezul Gnohere pentru 6 milioane de euro, iar in urma cu un an anunta ca a refuzat o propunere de 15 milioane de euro pentru Dennis Man.M.D.