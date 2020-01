Primele explicatii dupa ce transferul lui Gnohere a picat: "Nu i-as cere lui Gigi Becali sa se duca la puscarie"

Ziare.

Aceasta sustine ca negocierile pentru aceasta mutare au fost "putin ciudate" si insinueaza ca Gigi Becali , patronul FCSB , s-a speriat de comisioanele cerute."Nu mai pleaca in momentul acesta, au fost niste discutii putin ciudate. Cu sume, cu bani, cine ia, cat ia, cine a cerut, cum a cerut. Acestea sunt niste chestii care trebuie pastrate acolo. Bineinteles, nu i-as cere niciodata lui Gigi Becali sa se duca la puscarie sau sa faca ceva ilegal. Transferul lui Harlem nu a cazut din cauza banilor. Au hotarat sa ia un jucator cu 500 de mii din Austria, un atacant de 24 de ani.Gigi a trecut prin niste experiente nu placute si atunci sufla si in iaurt si probabil i-a fost foarte teama. Dar in momentul in care ceri o suma si un manager lucreaza pentru tine si pune peste acea suma, pentru ca trebuie sa munceasca pe bani si el, nu stiu daca e ceva ilegal", a declarat Anamaria Prodan la Telekomsport Latifundiarul a declarat anterior ca impresarii au vrut sa obtina aproximativ un milion de euro in urma acestui transfer, iar el s-a temut ca ar putea fi acuzat de noi infractiuni.Din spusele lui Becali, FCSB urma sa incaseze doua milioane de euro in schimbul varfului francez, iar jumatate din aceasta suma trebuia redirectionata catre impresari.