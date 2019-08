Primul ordin dat de Becali noului antrenor: Ce trebuie sa spuna acesta la conferintele de presa

Ziare.

com

Latifundiarul i-a transmis lui Bogdan Vintila sa spuna la fiecare intalnire cu presa ca el face echipa de start la FCSB, dar si schimbarile din timpul meciurilor."Am aici antrenor si l-am rugat daca il intrebati, din inima l-am rugat:Eu il rog pe el sa va dea cu flit, sa imi iertati expresia. Mi-ati distrus echipa. Antrenorul face echipa si schimbarile", a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport Bogdan Vintila este noul antrenor al FCSB, el fiind prezentat oficial vineri dimineata intr-o conferinta de presa.Tehnicianul are ca obiectiv calificarea echipei in grupele Europa League si castigarea titlului in Liga 1.