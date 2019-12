Primul transfer la FCSB? Un jucator de la Botosani a anuntat public ca vrea sa plece la echipa lui Becali

Ziare.

com

Andrei Miron nu a ascuns faptul ca isi doreste o noua provocare in cariera si a marturisit ca este gata pentru o mutare la FCSB "In primul rand, cred ca m-as duce la o echipa unde as avea mai multe sanse sa joc. Sunt un jucator care, daca nu joc, nu prea ma simt bine. Atunci o sa aleg echipa unde am oportunitatea sa joc. Ma duc unde mai bine pentru mine.Nu as spune nu unei oferte de la FCSB. Clar m-as duce acolo daca ar fi o oferta buna pentru mine", a declarat fundasul in varsta de 25 de ani la Telekomsport.Miron este pe o lista de jucatori pe care Gigi Becali a anuntat ca ii vrea la FCSB in aceasta iarna, insa patronul Botosaniului are alte planuri.Valeriu Iftime sustine ca are un acord cu jucatorul pentru a-l lasa sa plece fara mari pretentii financiare, insa oferta pe care acesta a primit-o ar fi din strainatate, nu din Liga 1 "In afara de Miron, care, daca are oferta buna, pleaca, in rest nu dam pe nimeni. El are oferta, sper sa ii convina lui. Nu tin la pret. Daca el tine sa plece, ii dau drumul. Oferta nu este din Romania", a spus Iftime la Digi Sport.Gigi Becali a anuntat in urma cu ceva timp ca il doreste pe Miron, insa nu a reusit sa ajunga la un acord cu Botosaniul in privinta sumei de transfer.Asa se face ca moldovenii au cautat alte solutii pentru jucatorul lor si se pare ca au gasit o varianta de a-l vinde in strainatate.M.D.