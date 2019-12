Probleme financiare la FCSB? Gigi Becali imprumuta din nou clubul!

Ziare.

El nu a explicat motivele acestei "infuzii de capital", insa suma de care gruparea din Berceni a avut nevoie a fost una consistenta, 5 milioane de euro."Eu am bagat 40 de milioane de euro in echipa, dar mi-am recuperat banii. Acum am imprumutat iarasi societatea cu 5 milioane, nu mai stiu exact", a anuntat Becali la Look Sport.In ultimii ani cei de la FCSB au reusit sa se autofinanteze, vanzarile de jucatori si evolutiile bune din cupele europene aducand foarte multi bani in buget.Atat de mari au fost incasarile incat Becali a reusit sa "scoata" din conturi in jur de 40 de milioane de euro in contul datoriilor vechi.De trei sezoane insa gruparea din Berceni nu mai reuseste sa castige titlul si se face de ras in Europa, astfel ca banii sunt din ce in ce mai putini.Nu trebuie uitat nici faptul ca Becali foloseste banii clubului pentru transferuri care esueaza, astfel ca s-a ajuns la fundul sacului.Latifundiarul spera ca isi va recupera acesti bani in momentul in care va vinde din nou un jucator pe o suma importanta, vizati pentru mutare fiind Denis Man si Florinel Coman.M.D.