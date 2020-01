Reactia lui Becali dupa ce Talpan i-a scris presedintelui Iohannis

Ziare.

Patronul celor de la FCSB spune ca Iohannis risa sa fie si el dat in judecata de Talpan daca nu ii va raspunde."Ce a facut Talpan? I s-a plans de mine lui Iohannis? Si de judecatori? Mor de ras! Chiar nu mai pot de ras. Ce l-a mai nemultumit? Ii este rusine de Romania in care traieste acum? Aoleu! Sa vedeti acum ce probleme va avea Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , daca nu ii raspunde lui Talpan la scrisoare sau nu ii solutioneaza favorabil doleantele.Dar, daca nu ii rezolva problema parca vad ca se alege si Iohannis cu vreun proces din partea lui Talpan. Asta este ultima. Sa aud ca s-a plans de mine la presedintele Romaniei. Acum am un sfarsit de saptamana si mai tare. Nu ma mai distrasem asa de mult de cateva zile. Este incredibil acest Florin Talpan", a declarat Becali pentru ProSport Florin Talpan i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus rejudecarea unui caz.Juristul Stelei este nemultumit ca instanta suprema a anulat sentinta potrivit careia trebuia sa primeasca 30 de mii de euro despagubiri din partea lui Becali dupa ce fusese jignit de acesta.