Reactia lui Gigi Becali dupa ce-a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

Finantatorul lui FCSB sustine, insa, ca este nevinovat si ca banii trimisi catre nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost sub forma de cadou."Da, tata, da.. ma acuza de spalare de bani. Zic ei ca am spalat bani cu Vasi. Ca el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, si eu i-am dat inapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat si mai mult. Ce spalare de bani sa fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi sa-mi dea mie sa-i spal banii? Ce eu sunt nebun sa ajut oamenii si sa fac puscarie", a spus Becali la Digi Sport "Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer. Am salvat oameni. Eu fac donatii, fac cadou. Sunt bani curati. Ce sunt nebun sa spal bani ca sa ajut oameni, sa fac eu puscarie. Eu fac o gramada de acte de caritate. Ce aflati voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce sa faca, nu mai e coruptie si trebuie sa scoata oameni publici in evidenta ca sa isi justifice existenta", a adaugat acesta.Gigi Becali anunta si ca DNA i-a pus sechestru pe avere, dar e convins ca "intr-o saptamana-doua se va rezolva totul"."Mi-au pus sechestru pe avere. O sa ma duc sa-i dau eu in judecata. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treaba societatile. Ma distreaza actiunile lor, dar in acelasi timp ma si intistreaza. Intr-o saptamana doua o sa vedeti ca se rezolva totul", a conchis latifundiarul din Pipera.Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019, anunta procurorii DNA.Potrivit unui comunicat de presa transmis marti de DNA, anterior, in aceeasi cauza, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave.Anchetatorii sustin ca Becali si Geambazi ar fi stiut ca despagubirea a fost stabilita in urma supraevaluarii frauduloase si ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii."De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in perioada 2014-2019, in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita.Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar," acuza DNA.Vezi: Gigi Becali, acuzat oficial de DNA pentru spalare de bani. Cine este evaluatorul care a umflat despagubirile ANRP