Reactia lui Gigi Becali dupa eliminarea rusinoasa a FCSB din Europa League

Omul de afaceri nu pare foarte afectat in urma acestui rezultat si se declara multumit de incasarile din acest sezon european, un milion de euro.Latifundiarul nu a uitat nici sa isi ceara scuze in fata adversarilor de joi seara dupa ce i-a comparat cu o echipa de Liga 2 si a anuntat ca isi taia capul daca Guimaraes inscrie."Vreau sa imi cer scuze fata de Guimaraes, nu sunt echipa care credeam ca sunt. La Bucuresti am spus acele cuvinte... bine, nu sunt nici o echipa foarte buna, am jucat noi slab. Problema e toata echipa, nu e de barbati, e baieti! Avem echipa de baieti. Daca ii prindea CFR pe astia... si noi am avut meci de calificare. Uitati-va cat au alergt Tanase si Coman... si mai vrea transfer in strainatate. Cred ca e chestie de pregatire, ei nu sunt pregatiti si nu au curaj. Uitati-va la kilometri, asta spune tot.Daca se lasa Pintilii ce sa facem? Asta e problema noastra? El e milionar, are 35 de ani, asta e, ce sa facem? Are vre 4-5 kile in plus. A pierdut mingea si trebuia sa fie 1-0 in minutul 1. Cine a tras echipa in jos? Si cine e de vina? Cine sunt acolo... bine, eu sunt de vina ca trebuia sa ma interesez din timp. Imi tot spunea Ilie Dumitrescu ca nu am preparator. Eu sunt vinovatul si cu asta basta, nu dau vina pe altul.Ce sa mai schimb, acum gata, asta e! Ce sa mai schimb? Credeti ca e vata mea fotbalul? Pentru mine fotbalul e o afacere! Ma intereseaza ca Tanase si Coman dorm pe teren? Nu e treaba mea, o sa ramana in Romania si o sa ia cateva sute de mii. Ei nu vor milioane!Am pierdut o calificare, asta e. Am jucat 8 meciuri si am castigat un milion de euro, nu e bine un milion de euro? Acum ne axam pe campionat, nu mai au nicio scuza. Eliminarea nu afecteaza viitorul echipei: sunt 3 milioane din drepturi TV, 3 milioane de la sponsori, un milion de la UEFA si asta e bugetul. Pe cine sa mai vand, ii mai ia cineva? Am jucat cu echipe mari in Europa si nu am jucat niciodata atat de slab!Andone nu are nicio vina saracul. Vina e a mea, imi asum eu. Vina cu tot ce inseamna, nu numai jucatori, ci si conducerea pe care am tinut-o acolo. A fost lipsa de profesionalism in conducerea echipei, da", a spus Becali la ProX.FCSB a parasit Europa League in faza play-off-ului, vicecampioana Romaniei fiind invinsa in deplasare de Vitoria Guimaraes.Scorul partidei de cosmar pentru echipa lui Becali a fost doar 1-0, portughezii ratand multe ocazii imense.M.D.