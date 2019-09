Reactia lui Gigi Becali, dupa remiza dintre FCSB si CFR Cluj. L-a criticat dur pe Florin Tanase: E pe alta planeta

Ziare.

A fost 0-0 intre cele doua formatii, la capatul unui duel surd, fara multe ocazii de gol, dar in care pe final FCSB putea da lovitura, avand o bara prin Cristea in minutul 93:La iesirea din stadion, Becali, latifundiarul din Pipera, s-a oprit cateva minute sa vorbeasca cu jurnalistii stransi: "De rezultat nu sunt dezamagit pentru ca asa s-a jucat. Am avut o bara, dar n-am avut ocazii multe de a marca. sunt dezamagit de atacul nostru. Acum am rezolvat problema, totusi e bine ca am rezolvat problema de aparare.Iar atacul nu-mi fac probleme ca vin Man, Morutan si n-o sa stam 100 de ani dupa Tanase sa asteptam sa invete el fotbal. Nu stiu ce se intampla cu el, parca e aerian, parca nu e pe teren, parca e pe alta planeta. Nu stiu, o sa vorbesc cu el, bine oricum iti dai seama ca nu stam dupa Tanase", a fost reactia lui Becali, care l-a criticat dur pe Tanase, intrat pe teren in minutul 40, dupa accidentarea lui Pintilii.FCSB ramane la 10 puncte distanta de lidera CFR, dar urca pe 9 in Liga 1 si este acum la doar 4 puncte distanta de play-off.Urmeaza pentru stelisti un meci cu Metaloglobus in 16-imile Cupei Romaniei, joi seara.D.A.