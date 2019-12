Reactia lui Gigi Becali dupa victoria cu Craiova

Ziare.

Finantatorul lui FCSB e incantat de antrenorul Bogdan Arges Vintila."Vreau doar sa fiu multumit dupa victoria asta, nu mai vreau sa ma mandresc. Nu mai fac arogante de astea, ca se interpreteaza gluma dupa aceea", a spus Becali dupa meci, potrivit Digi Sport "Ati vazut ce inseamna sa ai antrenor? Vintila a dat o busola echipei, a facut ca echipa asta sa joace ceva. Se baga Becali, nu se baga Becali, dar el a facut o idee de joc. A creat ceva. El a creat chestiunea asta, nu eu", a adaugat latifundiarul din Pipera.FCSB s-a impus cu 2-0 in meciul disputat duminica seara, pe Arena Nationala, cu Universitatea Craiova, in cadrul etapei a 22-a a Ligii 1.Dennis Man si Florinel Coman au marcat golurile intalnirii.Dupa acest succes, "ros-albastrii" au urcat pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 39 de puncte, la 5 puncte distanta de primul loc, ocupat de CFR Cluj, dar si cu un meci mai putin disputat.