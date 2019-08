Reactia lui Vergil Andronache dupa ce Becali a anuntat ca va aduce un nou antrenor la FCSB

Ziare.

Andronache a marturisit ca se simte bine si ca decizia cu privire la antrenor ii apartine exclusiv patronului."Ma simt la fel de bine ca si pana acum. Patornul decide ce se intampla, e logic", a declarat acesta.FCSB nu are un antrenor principal dupa ce Bogdan Andone a demisionat, acuzand implicarea patronului Becali la echipa.Cu Andronache pe banca, vicecampioana s-a calificat chinuit in play-off-ul Europa League si a inregistrat infrangere dupa infrangere in campionat.