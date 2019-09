Replica lui Becali dupa ce Hagi a anuntat ca nu mai vinde jucatori in Romania: "Sunt prost, ce mai trebuie sa cumpar?"

Ziare.

Latifundiarul sustine ca oricum nu isi mai dorea sa cumpere fotbalisti "produsi" de scoala de fotbal a lui Hagi pentru ca si-a facut propria academie."Eu am luat ce trebuia sa iau de la Gica, nu mai am nevoie, acum am academie eu. Sunt prost, ce mai trebuie sa cumpar? Cea mai buna marfa e la mine", a declarat Becali pentru PRO TV.Gica Hagi a anuntat recent ca schimba strategia celor de la Viitorul, echipa urmand a-si pastra cei mai buni jucatori.Cei care vor avea oferte vor fi vanduti in strainatate, insa transferurile interne vor fi blocate pentru a nu mai intari rivalele din lupta pentru titlu."Cred ca am ajuns la un punct in care ar trebui sa formam jucatori sa dam cate unul, doi, trei jucatori pe an afara. Vrem sa luptam, sa luptam cu cei mai buni din Romania", a spus Hagi la PRO X.In ultimii ani Becali si Hagi au facut afaceri importante, peste 6 milioane de euro platind FCSB pentru jucatori cumparati de la Viitorul.M.D.