Singurul jucator pe care Gigi Becali anunta ca il va mai transfera la FCSB

Ziare.

com

In aceasta vara, FCSB va mai incerca aducerea unui singur jucator, e vorba de fundasul stanga Bradley de Nooijer, 21 de ani, de la Viitorul Avand in vedere ca vor reveni jucatorii accidentati acum, 7 la numar, la un moment dat, Becali crede ca mai are nevoie doar de olandez: "Nu mai fac transferuri. Doar un fundas stanga ne mai trebuie. Il mai aduc doar pe De Nooijer pentru ca e tanar si pot face profit cu el. Atat. Nu mai aduc jucatori pe care doar sa-i tin in curte.Pai vor reveni jucatorii accidentati. Alexandru Stan va juca joi in Europa League, Mihai Roman e si el aproape recuperat. Gnohere si Pintilii revin in 7 sau 10 zile. Sunt patru noi jucatori. Sa transfer jucatori pentru doua saptamani?Am vorbit cu Andone. I-am zis - Spune-mi un fundas dreapta mai bun decat Ovidiu Popescu si Roman - . A zis ca nu stie. Nu am pe cine sa aduc. In atac o sa-i am pe Hora si Gnohere. Cine sa mai joace? La mijloc sunt Pintilii, Oaida, Vina, Filip, Morutan si o sa revina si Nedelcu. Cine sa mai vina? Unde sa joace?", au fost declaratiile lui Becali pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Anuntul acesta a venit la scurta vreme dupa ce acelasi Becali a luat o decizie radicala in club, dandu-l afara pe preparatorul fizic Marian Lupu:Pentru FCSB urmeaza partida cu FC Botosani din Liga 1 , in etapa cu numarul 3, luni de la ora 20, LIVE pe Ziare.com. Apoi joi returul cu Alashkert din Europa League, in mansa secunda din turul II preliminar, meci care incepe de la 3-0.D.A.