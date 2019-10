Suma pe care Gigi Becali e convins ca ar fi obtinut-o in schimbul lui Ianis Hagi: "Fara sa se supere Gica"

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor" spune ca ar fi obtinut fara probleme 20 de milioane de euro in schimbul lui Ianis."Fara sa se supere Gica, eu pe Ianis luam 20 de milioane cu ochii inchisi. Are numele, e Hagi. Eu atata luam pe el, ca atat ceream, dupa ce a facut la Campionatul European", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Cere, ba, 30 de milioane de euro ca sa iei 20! Sa invete si oamenii implicati in fotbal", a adaugat acesta.Ianis Hagi a fost cedat in vara de Viitorul la campioana Belgiei, Genk.Conform conducatorilor gruparii belgiene, suma de transfer ar fi fost undeva in jurul a 4 milioane de euro.