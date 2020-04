UEFA ameninta si Gigi Becali avertizeaza

Ziare.

Finantatorul lui FCSB spune ca sezonul actual trebuie disputat pentru ca forul european sa nu recurga la o masura radicala."UEFA a transmis ca, daca nu se vor termina campionatele, ea va decide ce echipe vor juca in cupele europene", a anuntat Becali intr-o interventie la Realitatea Plus."Daca nu incheiem sezonul, UEFA poate alege alte echipe, din Spania, Italia... Campioana trebuie sa fie acordata pe iarba", a completat acesta.Intr-adevar, UEFA a avertizat Belgia, unde se discuta despre suspendarea definitiva a sezonului, ca risca sa nu aiba echipe in sezonul urmator al cupelor europene."UEFA isi rezerva dreptul de a alege ce echipe vor fi admise in intrecerile continentale pentru sezonul 2020-2021", a spus presedintele UEFA, Aleksander Ceferin.I.G.