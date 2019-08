Un fost jucator al FCSB il ataca dur pe Gigi Becali: "Nu stie nimic despre fotbal! Se crede stapanul lumii!"

Ziare.

Angolezul Carlos Fernandes, excentricul portar ce a imbracat tricoul FCSB in perioada 2006-2007, da de pamant cu Becali si nu uita cum a fost indepartat de la echipa in urma unei interventii a latifundiarului."Nu stie nimic despre fotbal! Se crede stapanul lumii. In fiecare weekend ii terfelea pe jucatori cu declaratiile sale. Nici macar pe finul lui (Mirel Radoi - n.red.), care era capitanul echipei, nu l-a crutat. I-a spus chiar ca nu il mai vrea la echipa. Eu nu i-am permis asa ceva", a povestit Carlos pentru O Jogo Portughezii l-au redescoperit pe Becali in ziua meciului dintre FCSB si Vitoria Guimaraes, din play-off-ul Europa League.Mai multi jucatori lusitani care au trecut pe la echipa din Berceni au discutat despre Becali si niciunul nu l-a laudat pe latifundiar pentru implicarea lui peste antrenor.Duelul dintre FCSB si Guimaraes va fi trasnsmis in direct pe Ziare.com joi seara, de la ora 21:30.M.D.