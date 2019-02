Bercea Mondial iese azi din inchisoare: A fost liberat conditionat

Ziare.

Judecatoria Drobeta Turnu Severin a admis, in 13 decembrie 2018, cererile reunite de eliberare conditionata formulate de Sandu Anghel, insa procurorii au contestat hotararea.Vineri, Tribunalul Mehedinti a respins contestatia formulata de procurori, hotararea fiind definitiva.Astfel, Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, va fi liberat conditionat pe parcursul zilei de vineri.In mai 2014, instanta suprema l-a condamnat pe Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, la opt ani si noua luni de inchisoare cu executare, in dosarul in care acesta era acuzat ca si-a injunghiat un nepot intr-un bar, in 2011. Potrivit deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sandu Anghel a fost condamnat la opt ani si noua luni de inchisoare pentru tentativa de omor calificat si opt luni pentru tulburarea ordinii si linistii publice.Fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, a fost condamnat, prin aceeasi decizie, la cinci ani si trei luni de inchisoare cu executare si doi ani interzicerea exercitarii drepturilor.In februarie 2012, Tribunalul Olt l-a condamnat pe Bercea Mondial la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru tentativa de omor calificat. Tot atunci, magistratii i-au condamnat pe Florin Anghel la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare, iar pe Fanica Anghel la trei luni de inchisoare cu suspendare.Decizia Tribunalului Olt a fost contestata la Curtea de Apel Craiova, care in 1 noiembrie 2013 a majorat pedeapsa la inchisoare cu executare de la sapte ani si sase luni la zece ani in cazul lui Sandu Anghel. De asemenea, pedepsele au fost majorate si pentru fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, care a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dar si pentru Fanica Anghel, condamnata la un an de inchisoare cu executare, pentru instigare la marturie mincinoasa si marturie mincinoasa. Decizia Curtii de Apel Craiova a fost atacata cu recurs la instanta suprema, care in 16 mai a dat o decizie definitiva in acest dosar.Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost arestat preventiv in 20 februarie 2011, pentru tentativa de omor, dupa ce si-a injunghiat nepotul, pe Ionut Anghel, zis Mercedes, care in urma incidentului a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova.Intr-un alt dosar, Bercea Mondial a fost condamnat, in 18 aprilie 2013, de instanta suprema la doi ani de inchisoare cu executare, pentru de evaziune fiscala si spalare de bani.De asemenea, in iunie 2018, procurorii Parchetului General l-au trimis in judecata pe Bercea Mondial si pe fiul acestuia, pentru tentativa de omor , fapta care ar fi fost savarsita in luna ianuarie 2009. Bercea Mondial ar fi lovit cu un cutit si cu alte obiecte o persoana, din cauza unei neintelegeri legate de un teren. Conflictul ar fi fost declansat deoarece victima ar fi vandut terenul unei alte persoane.Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope.Citeste si Fiul lui Bercea Mondial a primit 9 ani de inchisoare pentru santajarea lui Mircea Basescu - definitiv