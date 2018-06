Bercea Mondial si fiul lui, trimisi in judecata pentru tentativa de omor si tentativa de omor calificat

Ziare.

"La data de 22 ianuarie 2009, pe raza municipiului Slatina, pe fondul unui conflict spontan generat de neintelegeri asupra unui teren, inculpatul Anghel Sandu a lovit cu un cutit si cu corpuri dure o persoana care vanduse anterior terenul respectiv unui tert.In acelasi context, persoana vatamata mentionata anterior, precum si o alta, ce o insotea, au fost lovite de inculpatul Anghel Laurentiu (fiul inculpatului Anghel Sandu) cu un autoturism la volanul caruia se afla, ruland cu mare viteza si urmarind victimele.In urma altercatiei, ambele persoane au suferit leziuni traumatice care le-au pus viata in pericol, una dintre ele necesitand pentru vindecare 12-13 zile ingrijiri medicale, iar cealalta 80-90 de zile", spun procurorii.Dosarul a fost trimis pentru solutionare la Tribunalul Olt.In 22 ianuarie 2009, fostul viceprimar al Slatinei, la acea data consilier local, Valeriu Matei, alaturi de un prieten, au intrat intr-un conflict cu Bercea Mondial. In urma incidentului, Valeriu Matei a fost injunghiat in umar de catre Bercea, dar pentru fapta a fost cercetat unul dintre fiii lui Bercea Mondial. De asemenea, un alt fiu al lui Bercea Mondial, Laurentiu Anghel, s-a urcat la volanul unei masini si a vrut sa il calce pe consilierul Valeriu Matei. Atunci, un angajat al consilierului s-a implicat in incident si a tras patru focuri de arma in aer, iar Laurentiu Anghel i-a fracturat picioarele, dupa ce a intrat cu masina in el.In martie 2017, trei dintre cei cinci membri ai familiei lui Sandu Anghel judecati pentru santajarea lui Mircea Basescu au fost condamnati la pedepse cu executare cuprinse intre trei ani si noua ani de inchisoare.Mircea Basescu, fratele fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel.