Bercea Mondialul, condamnat din nou la inchisoare pentru o tentativa de omor

Sentinta pronuntata pe 21 octombrie de Tribunalul Olt poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei.Conform solutiei din cauza mentionata, instanta "condamna pe inculpatul Anghel Sandu, zis Bercea Mondialul, la pedeapsa principala cu inchisoarea de 6 (sase) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor simplu (fapta savarsita in data de 22.01.2009, in dauna persoanei vatamate Matei Valeriu) (...) Constata ca fapta prezenta, savarsita in data de 22.01.2009, este concurenta cu faptele pentru care inculpatul Anghel Sandu a fost condamnat prin Sentinta Penala nr. 209/ 04.04.2017 a Tribunalului Dolj, (...) cu faptele (...) pentru care inculpatul Anghel Sandu a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 29/22.02.2012 a Tribunalului Olt, (...) si prin Sentinta penala nr. 83/20.01.2015 a Tribunalului Arges (...)In final, inculpatul Anghel Sandu va executa: - pedeapsa principala rezultanta de 13 ani inchisoare si 272 zile inchisoare, in regim de detentie, (...) deduce perioada executata cu incepere de la 20.02.2011 la 16.05.2014, de la 17.05.2014 la 03.08.2014 si de la 04.08.2014 la 08.02.2019. (...) anuleaza liberarea conditionata a inculpatului Anghel Sandu, dispusa prin Sentinta penala nr. 2147/13.12.2018 a Judecatoriei Drobeta Tr. Severin (...) si dispune executarea pedepsei principale rezultante, cea de 13 ani si 272 zile inchisoare, in regim de detentie".In aceasi cauza a fost condamnat la inchisoare cu executare si fiul lui Bercea, Laurentiu Anghel."(...) condamna pe inculpatul Anghel Laurentiu, la pedeapsa principala de 9 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea de omor deosebit de grav (fapta savarsita in data de 22.01.2009, in dauna partii vatamate Matei Valeriu si a partii vatamate Vaduva Gheorghe Adrian) (...) Constata ca prezenta fapta este concurenta cu fapte pentru care inculpatul Anghel Laurentiu a fost condamnat prin: - Sentinta penala nr. 2418/17.11.2011 a Jud. Pitesti, (...) - Sentinta penala nr. 268/26.03.2009 a Judecatoriei Slatina. (...) In final, inculpatul Anghel Laurentiu va executa: - pedeapsa principala cea mai grea, cea de 9 ani si 6 luni inchisoare, in regim de detentie, (...) deduce perioada executata cu incepere de la data de 08.08.2011, la data de 01.02.2019. (...), anuleaza liberarea conditionata a inculpatului Anghel Laurentiu, dispusa prin Sentinta penala nr. 14/08.01.2019 a Judecatoriei Drobeta Tr. Severin, definitiva prin Decizia penala nr. 55/01.02.2019 a Tribunalului Mehedinti si dispune executarea pedepsei inchisorii de 9 ani si 6 luni inchisoare, in regim de detentie", se arata in solutia pronuntata luni de magistratii de la Tribunalul Olt.Atat Sandu Anghel, cat si fiul lui trebuie sa-i plateasca lui Valeriu Matei, parte vatamata in dosar, cate 40.000 de euro, cu titlu de daune morale. Ei trebuie sa mai plateasca si 3.000 de lei, respectiv 4.000 de lei, cheltuieli judiciare din fazele de urmarire penala si de judecata.In acest dosar, Sandu Anghel si fiul sau Laurentiu au fost trimisi in judecata in anul 2018, de procurorii Parchetului General, pentru tentativa la infractiunea de omor calificat. Fapta s-a produs pe 22 ianuarie 2009, in Slatina, unde fostul viceprimar Valeriu Matei a fost lovit de Bercea cu un cutit, pe fondul unui conflict spontan generat de neintelegeri asupra unui teren.In acelasi context, Valeriu Matei, precum si un alt barbat care il insotea, au fost loviti de Laurentiu Anghel cu un autoturism.In urma altercatiei, ambele persoane au suferit leziuni traumatice care le-au pus viata in pericol, una dintre ele necesitand pentru vindecare 12 - 13 zile de ingrijiri medicale, iar cealalta 80 - 90 de zile.Sandu Anghel a fost eliberat din penitenciar in luna februarie anul acesta, el executand o condamnare de 8 ani si 9 luni pentru ca si-a injunghiat un nepot, iar Laurentiu Anghel a fost in detentie pentru complicitate la talharie.