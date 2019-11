BERD a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei pentru acest an. In schimb, deficitul va trece de 3%

Ziare.

Deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, potrivit raportului referitor la perspectivele economice regionale, publicat miercuri de institutia financiara.In luna mai, BERD anticipa ca Romania va inregistra in 2019 un avans economic de 3,2%.Pentru regiunea Europei de Sud-Est, din care fac parte, alaturi de Romania, Bulgaria, Cipru si Grecia, BERD anticipeaza pentru 2019 o crestere economica de 3,3%, cu 0,2 puncte peste estimarea publicata de banca in luna mai."Potrivit estimarilor, economia Romaniei a accelerat de la un ritm deja solid de 4% in 2018 la 4,6% in prima jumatate a anului 2019. Consumul privat a avut cea mai mare contributie la aceasta crestere, sustinuta de o oferta limitata de angajati pe piata muncii, politica fiscala pro-ciclica, incluzand majorari de salarii in sectorul public, a pensiilor si a salariului minim, si un ritm crescut al creditelor de retail", potrivit raportului BERD.Banca mai arata ca rata somajului, de circa 4% in iunie 2019, este cea mai scazuta din ultimul deceniu, facand recrutarile dificile si conducand la cresterea salariilor."Contributia investitiilor la crestere a fost la randul ei pozitiva, sustinuta de absorbtia mai mare a fondurilor UE si de creditele pentru companii", mai arata raportul.Deficitele au crescut ca urmare a masurilor guvernamentale de stimulare pro-ciclice."In pofida exporturilor in crestere, deficitul comercial a crescut din 2015, pe fondul cererii interne mai mari, care a determinat avansul si mai mare al importurilor. Deficitul bugetar nominal a atins 3% din PIB in 2018 (al doilea cel mai ridicat din UE) si este de asteptat sa depaseasca 3% din PIB in 2019", considera institutia financiara.BERD mentioneaza ca un element pozitiv nivelul insa scazut al datoriei guvernamentale, conform standardelor regionale, de 35% din PIB, si este stabila de ceva timp, datorita cresterii nominale ridicale.Desi inflatia a incetinit la 3,3% in decembrie 2018, dupa trei majorari consecutive ale dobanzii de politicii monetare, a urcat la 3,9% in primul semestru, depasind din nou tinta bancii centrale.