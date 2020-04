Investitii BERD in Romania, in contextul crizei COVID-19. Un judet a primit 20 de milioane de euro

Infrastructura sustenabila si dezvoltare regionala

Crestea productivitatii prin ajutarea companiilor private sa se extinda si sa imbunatateasca aptitudinile muncitorilor

Intermedieri financiare si alte dezvoltari pe pietele de capital

Consiliul de Administratie al institutiei financiare internationale a aprobat vineri noua strategie pentru Romania, ceea ce va schita investitiile BERD in urmatorii cinci ani, se arata pe site-ul Bancii . Aici sunt incluse si masuri ca raspuns la criza coronavirusului, dar si eforturi pentru revenirea economiei.In perioada 2020 - 2025, strategia BERD implica sustinerea mai multor domenii:Mark Davis, director reginal al BERD pentru Romania si Bulgaria a spus: "BERD este bine plasat sa sustina modernizarea economiei romanesti, inclusiv ajutand tara sa depaseasca impactul epidemiei de coronavirus".Pana in acest moment, BERD a investit aproape 8,7 miliarde de euro in economia din tara noastra.Totodata, BERD mai anunta ca a fost aprobat un imprumut de 20 de milioane de euro pentru imbunatatirea serviciilor de apa si canalizare in judetul Buzau, peste 200.000 de oameni urmand sa beneficieze de aceste imbunatatiri.Imprumutul face parte din programul regional de investitii de 293 de milioane de euro.