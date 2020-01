Karius, portarul imprumutat de Liverpool in Turcia, s-a facut din nou de ras cu doua faze demne de cascadorii rasului (Video)

Bu karius'u izledikce Muslera'ya sahip oldugumuz icin binlerce kez rabbime sukrediyorum. pic.twitter.com/yqGHEeIQVp - Sino 🤙🏿 (@sinoreyiz) 10 Eanair 2020

Loris Karius won't want to see this one again...



A big error for the Besiktas goalkeeper today - it's rumoured he'll return to Liverpool at the end of the season with the Turkish side unable to pay the Euro8m fee to make the deal permanent.



pic.twitter.com/Y41hlu2Wjf- Anfield Edition (@AnfieldEdition) 10 Eanair 2020

Ziare.

com

Loris Karius a comis-o din nou, iar fazele de cascadorii rasului pentru care a devenit celebru si la Liverpool s-au intors si in timpurile in care el evolueaza pentru turcii de la Besiktas.Echipa in alb si negru a disputat un meci amical cu cei de la Altinordu, partida care s-a incheiat la egalitate, 2-2. Karius a fost fara indoiala "eroul" negativ al partidei, caci el si-a marcat un autogol stupid si a mai oferit apoi un alt moment de antologie.Portarul german si-a dat un autogol in minutul 12 in meciul de mai sus, iar cinci minute mai tarziu a starnit rasetele tuturor dupa ce mingea i-a trecut pe langa picior si a intrat in plasa, desi el voia sa o opreasca.Karius a fost imprumutat de Liverpool la Besiktas, la putina vreme dupa acea celebra finala de Champions League cu Real Madrid, pierduta de alb-rosii cu 3-1, meci in care neamtul a fost din nou protagonist..din pacate nu in sensul dorit de englezi.Germanul va implini in luna iunie 26 de ani si se va intoarce la Liverpool vara viitoare daca gruparea sa turca de acum nu va plati la finele imprumutului suma de 8 milioane de euro.Cota de piata a lui Loris Karius in acest moment este de 5 milioane de euro.