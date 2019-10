Ce spune Bianca Andreescu despre accidentarea suferita in meciul cu Halep de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Sportiva canadiana de origine romana si-a inceput intalnirea cu jurnalistii din Shenzhen marturisind ca are dureri destul de mari la spate."Spatele ma doare tare!", a spus Andreescu, care a explicat apoi ca in decisiv n-a putut sa joace la capacitate maxima."In setul al treilea, si nu prea vreau sa dau vina pe problemele de la spate, am simtit ca nu am aceeasi forta ca in primele doua. Insa am luptat asa cum am putut si sunt mandra de asta", a mai declarat canadianca.Aceasta a lasat sa se inteleaga ca problemele medicale sunt destul de serioase evintand sa dea un raspuns clar atunci cand a fost intrebata daca va continua turneul sau se va retrage."Vom vedea", a fost replica sportivei de 19 ani.Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu intr-un meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa ce in setul doi a salvat o minge de a tenismenei de origine romana.3-6, 7-6 (6), 6-3 a fost scorul partidei care a durat doua ore si 35 de minute.Miercuri, Simona o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina, in timp ce Andreescu ar trebui sa intalneasca pe Karolina Pliskova.Partidele vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.