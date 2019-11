Primul antrenor al Biancai Andreescu: "Din 10 meciuri cu Halep va castiga 7!"

Ziare.

Gabriel Hristache este de parere ca Bianca ar castiga 7 meciuri dintr-o serie de 10 contra Simonei pentru ca este peste Halep la toate capitolele.Tehnicianul mai spune ca Simona a avut norocul de a lucra alaturi de Darren Cahill si ca doar respectul pe care il impune antrenorul australian face ca relatia dintre ei sa fie una normala."Eu va zic o chestie: din 10 meciuri directe intre Halep si Andreescu, punandu-l si pe asta la socoteala, scorul va fi 7-3 pentru Bianca. O spun clar. Acum, si-au luat pulsul. Daca e sa le comparam in toate planurile, de la calitati la mental, la psihic, Bianca e peste!Simona a avut sansa de a da peste Darren Cahill in viata. Uitati-va cum se comporta cu Daniel Dobre, cum e cu Darren, ca nu-si permite! Eu o iubesc pe Simona foarte tare, ca e Romania, insa ar trebui sa aiba o alta relatie cu team-ul ei", a spus Hristache pentru Gazeta Sporturilor Gabriel Hristache este cel alaturi de care Andreescu a inceput tenis pe cand avea numai sase ani, la Pitesti.Ulterior, Bianca a revenit in tara ei natala, Canada, si s-a perfectionat cu sprijinul federatiei de profil, care a investit serios in dezvoltarea ei.Andreescu si Halep s-au intalnit o singura data pana acum, la Turneul Campioanelor, acolo unde Simona s-a impus greu, in trei seturi.