Bianca Andreescu, eliminata dramatic de la Beijing dupa un meci maraton

Bianca Andreescu - Naomi Osaka 7-5/ 3-6/ 4-6

Canadianca de origine romana a fost invinsa in trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-4 de japoneza Naomi Osaka , cea care a reusit sa puna capat unei serii fabuloase de victorii consecutive obtinute de Bianca.Doua ore si 17 minute a durat intalnirea.Andreescu a inceput foarte bine, reusind doua breakuri in primul set si distantandu-se decisiv. Chiar daca Osaka a revenit pe final, a fost prea putin pentru a recupera avansul lau de canadianca.Si setul secund a inceput cu Bianca in control, insa treptat japoneza a crescut nivelul propriului joc si a preluat conducerea.S-a intrat astfel in "decisiv", unde am avut aceeasi desfasurare de forte, cu break reusit de Andreescu si cu revenirea pe final a lui Osaka, nipona reusind pana la urma sa se impuna si sa se califice in semifinale.Pentru Bianca Andreescu se incheie o perioada fantastica, ea reusind sa ajunga la 16 victorii consecutive.18:31 -18:22 - Break Osaka si japoneza serveste pentru meci!18:08 - Rebreak rapid reusit de Osaka.18:04 - Break Andreescu! Bianca se distanteaza din nou!17:45 -17:38 - Osaka reuseste sa recupereze breakul si preia conducerea.17:20 - Andreescu rupe din nou echilibrul cu un break!17:03 -16:59 - Break, Bianca! Andreescu serveste pentru set!16:55 - Al doilea break pentru Osaka si avem egalitate la 5.16:49 - Osaka recupereaza un break si setul continua.16:40 - Vine si al doilea break al setului pentru Bianca!16:28 - Bianca incepe excelent, cu break in primul game, si reuseste sa se mentina in avantaj.16:15 - Incepe partida!16:10 - Sunt pe teren cele doua jucatoare si efectueaza miscarile de incalzire. Osaka va fi prima la serviciu in acest duel.INFO: Invingatoarea va da in semifinale peste daneza Caroline Wozniacki