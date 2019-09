Bianca Andreescu rateaza bonusul WTA: Ce suma uriasa a pierdut tanara sportiva

Ziare.

WTA le recompenseaza pe jucatoarele din top 10 in fiecare an in cazul in care participa la toate turneele importante, insa Bianca Andreescu nu va primi vreun ban din partea forului mondial.Asta deoarece Bianca nu a indeplinit nici macar unul dintre cele trei criterii solicitate de WTA, pe fondul problemelor medicale cu care s-a confruntat.WTA le ofera jucatoarelor din top 10 WTA intre 100 si 450 de mii de dolari in cazul in care se participa la toate cele patru turnee din categoria Premier Mandatory (Indian Wells, Miami, Madrid si Beijing) si o suma similara daca participa la patru din cele cinci turnee Premier 5 (Dubai, Roma, Rogers Cup, Cincinnati si Wuhan).In plus, in cazul in care o jucatoare participa la toate cele noua turnee, mai primeste inca un super bonus ce variaza intre 25 de mii si 100 de mii de dolari, in functie de pozitia pe care incheie anul.Daca ar fi incheiat pe locul 5 acest sezon, Bianca ar fi fost eligibila sa incaseze 450 de mii de dolari.Bianca a participat doar la Indian Wells, Miami si Rogers Cup, s-a inscris si la Beijing, astfel ca nu va primi bonusul acordat de WTA.C.S.