LIVE ACUM Bianca Andreescu vs Naomi Osaka - SET DECISIV

Bianca Andreescu - Naomi Osaka 7-5/ 3-6/ 1-0

Fosta si actuala campioana de la US Open se infrunta pentru a treia oara, precedentele intalniri fiind castigate de sportiva nipona.17:45 -17:38 - Osaka reuseste sa recupereze breakul si preia conducerea.17:20 - Andreescu rupe din nou echilibrul cu un break!17:03 -16:59 - Break, Bianca! Andreescu serveste pentru set!16:55 - Al doilea break pentru Osaka si avem egalitate la 5.16:49 - Osaka recupereaza un break si setul continua.16:40 - Vine si al doilea break al setului pentru Bianca!16:28 - Bianca incepe excelent, cu break in primul game, si reuseste sa se mentina in avantaj.16:15 - Incepe partida!16:10 - Sunt pe teren cele doua jucatoare si efectueaza miscarile de incalzire. Osaka va fi prima la serviciu in acest duel.INFO: Invingatoarea va da in semifinale peste daneza Caroline Wozniacki