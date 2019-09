Tatal Biancai Andreescu are asteptari mari: "Poate face multe in tenisul feminin"

Ziare.

com

Omul care a indemnat-o sa se apuce de tenis marturiseste ca succesul de la US Open a venit ca urmare a recuperarii dupa o accidentare la umar si sustine ca Bianca are un potential urias."Este greu de descris acel sentiment... nu sunt cuvinte. Nu credeam ca poate reusi aceasta performanta, mai ales ca a fost accidentata 4 luni. Ea a vrut sa revina mai puternica, umarul ii este mai bine. Nu e nicio surpriza dupa victoriile de la Indian Wells si Toronto. Cred ca Bianca este in elita tenisului.Speram ca de acum nu o sa mai fie accidentata, pentru ca daca ea e sanatoasa cred ca poate face multe in tenisul feminin", a spus Nicu Andreescu pentru RTVNY.Bianca Andreescu este o sportiva canadiana, fiind nascuta in aceasta tara, de origine romana, parintii ei alegand sa se stabileasca peste Ocean.Chiar daca reprezinta Canada, Bianca stapaneste foarte bine limba romana si acorda frecvent interviuri jurnalistilor de la noi din tara.De asemenea, ea a inceput tenisul in Romania si nu uita sa spuna de fiecare data ca pasiunea pentru tenis o are din tara parintilor ei.M.D.