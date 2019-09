Bianca Andreescu da lovitura dupa US Open: Iata ce loc va ocupa in clasamentul WTA

Ziare.

Potrivit topului din tenisul feminin in timp real, WTA LIVE Ranking, Andreescu a urcat pana pe locul 8, facand un salt de opt pozitii.Tanara in varsta de 19 ani a ajuns la 4135 de puncte, depasind jucatoare ca Belinda Bencic, Johanna Konta sau Angie Kerber.Daca va reusi sa se impuna in fata Serenei Williams in marea finala de sambata seara, Bianca va urca pana pe locul 5 in ierarhia feminina, depasind-o inclusiv pe Simona Halep Nici la capitolul financiar Andreescu nu o duce prea rau, calificarea in ultimul act de la Flushing Meadows asigurandu-i un cec in valoare de 1,9 milioane de dolari. Daca va castiga turneul, ea va incasa 3,85 milioane de dolari. Serena Williams si Bianca Andreescu se vor infrunta in finala feminina de la US Open 2019.Canadianca de origine romana a trecut in semifinale de Belinda Bencic cu scorul de 7-6 (3), 7-5, in timp ce Serena a avut o misiune mai usoara cu Svitolina, impunandu-se cu 6-3, 6-1.Va fi a doua intalnire directa dintre cele doua dupa finala de la Rogers Cup, cea in care Williams s-a retras dupa numai patru game-uri din cauza unei accidentari.M.D.