Grigore Culian, de la New York Magazin, a discutat cu sportiva canadiana in varsta de 19 ani despre radacinile ei romanesti.Stapanind foarte bine limba, Bianca a marturisit ca familia ei este in Romania si ca incearca sa o viziteze cat de des poate, dar si ca pasiunea pentru tenis o are din tara noastra."Parintii mei sunt din Romania, dar au venit in Canada acum 20 de ani. Toata familia mea este in Romania. Eu incerc sa ajung acolo in fiecare an sa ii vad.Cred ca ce am luat din Romania este pasiunea mea pentru sportul asta", a spus Andreescu pentru RTVNY.Bianca Andreescu este o sportiva canadiana de origine romana, parintii ei imigrand in aceasta tara inainte ca ea sa se nasca.Totusi, Andreescu a inceput tenisul in Romania, la varsta de 10 ani revenind in tara pentru o perioada, timp in care s-a si apucat de acest sport. Ulterior, ea s-a intors in Canada si de acolo a facut pasul spre tenisul profesionist.Sambata seara Bianca Andreescu va juca in marea finala a US Open impotriva legendarei Serena Williams Partida va incepe la ora 23:00 si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.