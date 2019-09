Bianca Andreescu s-a calificat in finala US Open! Urmeaza un meci de vis cu Serena Williams

Ziare.

In semifinale, ea a trecut greu, in doua seturi, de Belinda Bencic, scor 7-6 (3), 7-5, si asteapta acum duelul de vis cu Serena Williams din ultimul act de la Flushing Meadows.Sportiva ce are parinti romani a inceput mai greu partida si a fost dominata de elvetianca.Fara a reusi sa isi creeze vreo sansa de a castiga pe serviciul adversarei, Bianca a fost nevoita sa anuleze sase mingi de break ale lui Bencic, inclusiv o minge de set.S-a intrat astfel in tie-break, acolo unde Bianca a fost mai buna si s-a impus cu 7-3.Setul secund a fost inca si mai complicat, Andreescu pierzandu-si de doua ori serviciul si permitandu-i Belindei sa se distanteze la 4-1 si 5-2, elvetianca servind de doua ori pentru a trimite semifinala in decisiv.A reusit insa sa isi revina excelent Bianca si sa se impuna in cele din urma cu 7-5, obtinand biletele pentru marea finala!In meciul cu titlul de Grand Slam pe masa ea va da peste Serena Williams, americanca dominand clar duelul cu Elina Svitolina.A fost 6-3, 6-1 in o ora si 11 minute de joc, cea mai buna jucatoare din istorie parand, in sfarsit, gata sa obtina un nou titlu major.Pentru Bianca Andreescu va fi prima finala de Grand Slam din cariera, ea venind dupa un sezon 2019 fenomenal, de departe cel mai bun din scurta ei cariera in tenisul profesionist.M.D.