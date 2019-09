Dezvaluirile primului antrenor al Biancai Andreescu: Cum a inceput tenisul in Romania

Ziare.

Gabriel Hristache spune ca Andreescu a ajuns in Romania alaturi de mama ei pe cand avea zece ani si jumatate, asta pentru ca parintii aveau probleme cu afecerea pe care o pornisera in Canada si incercau sa vada daca pot reusi in tara."La 10 ani si jumatate, mama ei, dupa foarte multe probleme pe care le-a intalnit cu businessul pe care l-a incercat aici, dorindu-si sa ramana in Romania, pentru ca in sistemul de invatamant Bianca sa invete in Romania, dupa doi ani si jumatate a inteles ca nu are nicio sansa in Romania si s-a intors in Canada.Au venit doar Maria Andreescu si cu Bianca, pentru ca Nicu Andreescu avea un job foarte ok acolo si nu avea rost sa renunte pana cand nu se inchega ceva in Romania, dar nu a fost sa fie. Si cred ca pentru Bianca a fost mai bine asa, avand in vedere implicatia zero pe care statul roman o are pentru a creste sportivi", a spus Gabriel Hristache la Digi Sport In ceea ce priveste impactul pe care l-a avut asupra finalistei de la US Open, tehnicianul spune ca nu incearca sa exagereze, insa sustine bazele tenisului sunt foarte importante in cariera oricarui sportiv."Acum sa nu exageram cu caramida pe care am pus-o eu, dar e importanta. Adica prima lectie de tenis, ca si la scoala, e importanta. Sper ca diseara, la finala, Bianca sa fie recuperata dupa meciul foarte greu din semifinala si sa aiba si sansa de partea ei. Greu de definit in cuvinte, este un privilegiu sa ai, intr-o cariera, sansa de a lucra cu un sportiv care sa ajunga atat de sus. Cred ca se intampla la putini antrenori, sa zic ca 10 antrenori din top care au sansa asta. Sunt foarte emotionat cand vorbesc despre ea si cand ma uit la meciuri. E ceva special, nu ma asteptam.Am lucrat doi ani si jumatate, de fapt a inceput tenisul cu mine, nu jucase absolut deloc, i-am pus bazele si tehnica in tenis. Noi, in Romania, nu prea stim sa apreciem in niciun domeniu cat de important este inceputul, chiar si la scoala, dar si in sport, sa ai o baza si apoi temelia pentru a construi cate etaje vrei", a precizat Hristache.Antrenorul spune ca nu tine legatura cu Bianca, aceasta vorbind foarte putin limba romana, insa ii urmareste meciurile si comunica tot timpul cu mama sportivei."Vorbesc permanent in timpul meciurilor cu Maria Andreescu pe Instagram. Cu ea e mai greu, programul e foarte incarcat si inteleg, are recuperare imediat dupa meci, program de odihna, deci e greu. Mai ales ca primeste peste 40-50.000 de felicitari dupa meci pe Instagram. Dar ea, nestapanind foarte bine limba romana, e mai greu", a mai declarat acesta. Bianca Andreescu va evolua sambata seara in prima ei finala de Grand Slam, urmand a juca impotriva Serenei Williams pentru trofeul de la US Open.Meciul incepe la ora 23:00, ora Romaniei, si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.