Prima reactie a Biancai Andreescu dupa ce a castigat US Open: Mesaj emotionant pentru parintii romani

Sportiva canadiana de origine romana nu a uitat sa le multumeasca parintilor, fara de care spune ca nu ar fi ajuns la acest nivel.Ea a avut si un mesaj care spune multe despre planurile de viitor, anuntand ca vrea sa continue in aceeasi nota si de acum inainte."E greu de spus in cuvinte ce simt acum. Sunt recunoascatoare si ma simt binecuvantata. Am muncit din greu pentru a ajunge pana aici. Nu ma pot plange, anul acesta a fost excelent. Faptul ca pot ajunge pe aceeasi scena cu Serena, o legenda, este uimitor.Nu a fost un meci simplu, am incercat sa ma pregatesc ca de fiecare data. Am incercat sa intru pe teren si sa nu ma gandesc la adversara. E mai greu de facut decat de spus, dar sunt mandra de ce am realizat. Publicul... stiu ca voi va doreati sa castige Serena, imi pare rau. Ma asteptam ca Serena sa revina, a facut asta de multe ori, dar am incercat sa raman in meci. Ultimul game nu a fost deloc usor, insa ma bucur ca am reusit sa gestionez momentul.Anul trecut nu a fost usor pentru mine, eram afectata de accidentari. Am fost decisa sa nu renunt si vreau sa multumesc echipei mele pentru ca mi-a ramas alaturi. Am continuat sa cred in mine si sa muncesc. Nu le pot multumi suficient parintilor mei pentru tot ce au facut pentru mine. A fost o calatorie lunga... poate nu atat de lunga pentru ca am doar 19 ani, dar a fost greu. Le multumesc si haideti sa continuam!", a declarat si Andreescu la ceremonia oficiala.Bianca Andreescu a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera dupa o finala superba cu Serena Williams la US Open.Canadianca in varsta de 19 ani s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-5, reusind sa intre in istorie ca prima sportiva din Era Open ce cestiga Openul Statelor Unite la prima participare pe tabloul principal.In urma acestei victorii, Andreescu a castigat 3,85 milioane de dolari si va urca pana pe locul 5 in clasamentul WTA M.D.