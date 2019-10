Agnieszka Radwanska, impresionata de Bianca Andreescu: Ce a remarcat la tenismena de origine romana

Ziare.

Canadianca de origine romana e jucatoarea din noua generatie care a impresionat-o cel mai mult pe sportiva care a castigat 20 de turnee WTA."Joaca de parca zici ca se afla in circuit de multi ani, insa abia a inceput. E foarte impresionanta", a spus Radwanska, retrasa in 2018 din tenis, potrivit WTA Insider.Bianca Andreescu, aflata la startul acestui an in afara Top 100 WTA, a avut un an 2019 de-a dreptul fabulos.Jucatoarea in varsta de 19 ani a castigat trei turnee, printre care si US Open, si a urcat pana pe locul 4 in ierarhia WTA.I.G.