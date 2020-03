Andy Roddick are o tenismena favorita: E uimitoare

Ziare.

com

Fostul tenismen american spune ca o urmareste cu mare placere pe Bianca Andreescu."Nu ma uit prea mult la tenisul feminin, dar Andreescu e uimitoare. Poti sa nu stii nimic despre tenis, dar apoi sa te uiti la un meci si imediat sa-ti dai seama ca face o treaba grozava", a spus Andy Roddick, potrivit Baseline "Mi-a placut s-o urmaresc vara trecuta. Jocul ei seamana putin si cu o lupta de strada", a completat acesta.Bianca Andreescu (19 de ani) a avut un an 2019 de-a dreptul incredibil. A castigat primul turneu de Grand Slam din cariera si a patruns in Top 10 WTA dupa ce la inceputul anului se afla in afara primei sute.Tenismena de origine romana s-a accidentat la Turneul Campioanelor 2019 si n-a jucat niciun meci in acest an.I.G.