Andy Roddick, fost lider mondial ATP, mizeaza pe Bianca Andreescu sa castige US Open

Ziare.

com

Americanul fost lider mondial ATP a declarat ca in opinia sa cele mai mari sanse in acest an pentru a triumfa la US Open le au Novak Djokovici la baieti si Bianca Andreescu pe tabloul fetelor."E ciudat sa avem aceeasi discutie ca in urma cu 10 ani de zile. Favoriti sunt Roger Federer Rafael Nadal si Novak Djokovici. As inclina spre Novak putin.Pe tabloul feminin cred ca Bianca Andreescu este intr-o forma extraordinara, dar oamenii nu vorbesc la fel de mult despre ea ca despre Serena Williams . Canadianca a jucat grozav anul asta", a fost reactia lui Andy pentru cotidianul englez Metro Andreescu este acum pe buzele tuturor la 19 ani, dupa ce a triumfat la 2 turnee de tip Masters 1000 in 2019, e vorba de Indian Wells si Rogers Cup.Ea este deja in top 15 WTA , pe 14 in acest moment, fiind cotata ca una dintre favorite la aceasta editie de USO. Simona Halep e vazuta de pariori ca a doua favorita la acest ultim turneu de Mare Slem al anului, dupa Serena Williams, pe care a invins-o in finala de la Wimbledon din luna iulie, scor 6-2, 6-2.Bianca Andreescu are cota 17 sa castige turneul de la Flushing Meadows.Intregul turneu va fi televizat pe EuroSport, iar Ziare.com va va tine la curent cu cele mai importante stiri si evenimente, toate meciurile jucatorilor romani urmand sa fie LIVE text pe site-ul nostru.D.A.