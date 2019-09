Antrenorul Biancai Andreescu, despre ascensiunea fulminanta a tinerei sportive

Ziare.

Andreescu, 19 ani, ocupa locul 178 la finele anului 2018, iar in prezent a urcat pe 15, dupa ce si-a trecut in palmares titlurile de la Indian Wells si Rogers Cup.Insusi antrenorul Sylvain Bruneau este uluit de progresul elevei sale, pe care o pregateste din martie 2018: ''Parcursul ei din ultimul an cred ca este destul de incredibil. As vrea sa spun ca am avut o senzatie ca lucrurile vor iesi asa, dar nu am avut-o. Mereu am crezut ca va deveni o jucatoare buna. Pentru mine, asta era un fapt. Dar ca va fi capabila sa obtina o transformare atat de rapida fata de acum un an cand a pierdut in calificari, nu credeam''.Bianca Andreescu a invins-o in optimi pe americanca Taylor Townsend, cea care le trimisese acasa pe romancele Simona Halep si Sorana Cirstea ''Cred ca energia ei trebuie canalizata mai bine si a primit cateva sfaturi cum sa utilizeze aceasta energie. Am remarcat de la inceput ca este o adevarata luptatoare. Avea nevoie sa stie de ce este capabila. Cred ca acum stie'', a adaugat antrenorul Bruneau.