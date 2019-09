Antrenorul Biancai Andreescu le transmite un mesaj romanilor: Trebuie sa stiti un lucru despre ea

Ziare.

Antrenorul canadian i-a asigurat pe romani ca Bianca se mandreste cu faptul ca are origini romanesti si ca repeta adesea acest lucru."Trebuie sa stiti un lucru despre ea. Bianca este foarte mandra ca are origini romanesti! Se mandreste cu asta. Toti romanii trebuie sa stie acest lucru", a spus Sylvain Bruneau pentru RTVNY.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.