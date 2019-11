Antrenorul Biancai Andreescu vine cu noi detalii despre accidentarea suferita

Ziare.

Bruneau a confirmat ca accidentarea este mai grava decat se stia initial, insa nu este sigur daca jucatoarea va fi operata sau nu la genunchi."Am vazut mai multi doctori pana acum si va avea nevoie de o perioada de repaus si de recuperare. Speram ca lucrurile sunt sub control si nu va fi ceva foarte grav. E bine ca nu a jucat in ultimul meci de la Turneul Campioanelor.Acum isi va lua cateva saptamani libere pentru a-si reveni. A fost un pic dezamagitor pentru ea deoarece era super incantata ca e la Turneul Campioanelor si isi dorea cu adevarat sa fie in top 4 sau chiar mai sus. A fost ca un dus rece aceasta accidentare", a spus Bruneau, citat de Airdrie Today Din cate se pare, Bianca va sta departe de teren in jur de 6 saptamani, ceea ce inseamna ca va rata o mare parte a pregatirii pentru noul sezon.Bianca a avut rezultate excelente in 2019, reusind sa castige primul Grand Slam din cariera si sa ajunga pe locul 5 WTA C.S.