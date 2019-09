Antrenorul Serenei Williams se inclina in fata Biancai Andreescu: "Va fi numarul unu!"

Ziare.

Tehnicianul francez marturiseste ca se astepta ca pustoaica in varsta de 19 ani sa ajunga in finala Openului Statelor Unite si spune chiar ca o vede pe aceasta pe primul loc al clasamentului feminin."Nu sunt surprins ca e aici. Ma asteptam sa o vad in finala. Cred ca va fi numarul unu WTA . Nu in viitorul apropiat, dar in viitor, si asta pentru ca are tot ce ii trebuie pentru a fi numarul unu", a spus Mouratoglou in cadrul unei conferinte de presa.Acesta a continuat si a laudat jocul Biancai, despre care spune ca este la un nivel foarte bun."Jocul ei este uimitor, in opinia mea: fizic, atletic si mental! Pare incredibil de increzatoare. Cred ca simte ca a ajuns acolo unde trebuie. Asta e impresia pe care mi-o lasa", a mai explicat acesta.Bianca Andreescu si Serena Williams se vor infrunta, sambata seara, in marea finala a US Open 2019.Va fi a doua confruntare directa dintre cele doua jucatoare, dupa ce in finala Rogers Cup din urma cu cateva saptamani americanca a fost nevoita sa abandoneze dupa numai patru game-uri.Partida incepe la ora 23:00, ora Romaniei, si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.