Bianca Andreescu a castigat finala US Open dupa un thriller cu Serena Williams

Bianca Andreescu - Serena Williams 6-3/ 7-5

Ziare.

com

In marea finala de la Flushing Meadows ea a trecut de poate cea mai mare tenismena a tuturor timpurilor, Serena Williams , aflata insa intr-o zi extrem de slaba.6-3, 7-5 a fost scorul final al intalnirii ce a durat o ora si 41 de minute.Aflata in premiera pe tablou la Openul american si ajunsa tot pentru prima data in finala unui Grand Slam, Bianca a aratat ca este o jucatoare matura, calculata, care profita de fiecare eroare a adversarei.A inceput partida cu break, desi Serena a incercat sa puna putina presiune din primele schimburi de mingi si a reusit sa se mentina in avantaj datorita serviciului excelent.Momentele importante au venit la scorul de 4-2, cand Serena a salvat cinci mingi de break, si apoi la 4-3, cand a venit randul lui Andreescu sa treaca prin momente dificile inainte de a-si face serviciul. Setul s-a incheiat asa cum a inceput, cu greselile Serenei ce au dus la inca un break.Actul secund ne-a adus o sportiva americana de nerecunoscut, aceasta gresind ca niciodata intr-o finala de Grand Slam. Andreescu a fost acolo, a reusit sa profite de fiecare moment de slabiciune al mult mai titratei sale adversare.La 19 ani, ea s-a sufocat insa atunci cand trebuia sa inchida partida si, la 5-1, a ratat o minge de meci pentru ca apoi sa piarda patru game-uri consecutiv, permitandu-i Serenei sa egaleze. Si-a revenit insa la timp, si-a facut serviciul pentru 6-5 si apoi a inchis finala cu un break!Canadianca de origine romana scrie istorie in tenisul feminin si devine prima jucatoare din Era Open care se impune la Flushing Meadows la prima prezenta pe tabloul principal.In urma acestei victorii, Bianca va fi de luni noul numar 5 WTA , depasind-o pe Simona Halep Serena Williams, in schimb, ajunge la a patra finala majora pierduta si visul ei de a egala recordul lui Margaret Court va mai avea de asteptat cel putin pana in 2020 pentru a se indeplini.01:16 - "E greu de spus in cuvinte ce simt. Sunt recunoascatoare si ma simt binecuvantata. Am muncit din greu pana aici. Nu ma pot plange, anul asta a fost excelent. Faptul ca pot ajunge pe aceeasi scena cu Serena, o legenda, este uimitor. Nu a fost un meci simplu, am incercat sa ma pregatesc ca de fiecare data. Am incercat sa intru pe teren si sa nu ma gandesc la adversara. E mai greu de facut decat de spus, dar sunt mandra de ce am realizat. Publicul... stiu ca voi va doreati sa castige Serena, imi pare rau. Ma asteptam ca Serena sa revina, a facut asta de multe ori, dar am incercat sa raman in meci. Ultimul game nu a fost deloc usor, insa ma bucur ca am reusit sa gestionez momentul. Anul trecut nu a fost usor pentru mine, eram afectata de accidentari. Am fost decisa sa nu renunt si vreau sa multumesc echipei mele pentru ca mi-a ramas alaturi. Am continuat sa cred in mine si sa muncesc. Nu le pot multumi suficient parintilor mei pentru tot ce au facut pentru mine. A fost o calatorie lunga... poate nu atat de lunga pentru ca am doar 19 ani, dar a fost greu. Le multumesc si haideti sa continuam!", a declarat si Andreescu.01:14 - "Va multumesc mult, inseamna mult ca ma apreciati. Publicul a fost minunat pe parcursul turneului, va multumesc mult. Am luptat in setul secund, am incercat sa raman in meci. Am jucat ceva mai bine, am luptat si sunt recunoascatoare. Bianca a jucat foarte bine si merita felicitari. Sunt mandra si ma bucur pentru tine. A fost un tenis incredibil, eu speram sa pot juca mai bine. Ma bucur pentru Bianca, pot sa spun ca imi doream sa castige turneul, ea sau Venus daca eu nu puteam. Ma simt onorata sa fiu aici si sunt mandra ca pot concurez la nivelul asta. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca am ajuns pana aici. Echipa mea a fost un punct de sprijin pentru ca am avut multe momente dificile", a spus Serena Williams.01:06 - Numele Biancai este imprimat pe peretele campioanelor de la US Open.01:02 - Andreescu tasneste in tribune si primul pe care il imbratiseaza este antrenorul. Urmeaza apoi momente emotionante alaturi de parinti.00:59 -00:54 - Dupa patru game-uri cedate consecutiv, Andreescu isi face serviciul si este in avantaj.00:50 - Avem un festival al erorilor din partea celor doua. Este 5-5 si presiunea e tot mai mare pe Andreescu.00:45 - Greseste mult Bianca in aceste momente si Serena profita. Americanca va servi pentru a egala la 5.00:42 - Game fara probleme pentru Serena si presiunea e tot mai mare pe umerii Biancai.00:38 - Andreescu are minge de meci, insa Serena reuseste sa profite de scaderea ritmului si face si ea breakul.00:32 - Break Bianca dupa ce Williams greseste din nou!00:27 - Game Bianca si canadianca e la un pas de titlu la US Open!00:24 - Break Bianca! Sportiva de 19 ani are nevoie de un serviciu bun pentru a lua o optiune serioasa pentru victorie!00:17 - Serena face breakul cu multa sansa si multa munca! Ramane in acest set si e interesant de vazut cum va gestiona Bianca acest moment dificil.00:10 - Break la zero pentru Andreescu dupa o serie incredibila de greseli ale Serenei.00:07 - Andreescu incepe bine si setul secund, cu game pe propriul serviciu, si scapa un strigat de descatusare.INFO: Alex Corretja remarca de la nivelul terenului ca Bianca este in contact cu echipa din loja si isi ia energie de acolo, in timp ce Serena nici nu priveste spre antrenor.00:01 - Dubla greseala Serena, break si set Andreescu!23:56 - Andreescu salveaza o minge de break si isi face apoi serviciul. Williams serveste pentru a ramane in acest set.23:51 - Isi face serviciul Serena cu mari emotii, dupa ce anuleaza cinci mingi de break ale Biancai!23:40 - Andreescu serveste bine si nu ii da multe optiuni Serenei. Se pastreaza avansul de un break.23:36 - Game si pentru Serena, insa americanca are in continuare de recuperat un break.23:33 - Merge in continuare bine cu serviciul Andreescu.23:29 - Vine si primul game pentru Serena.23:26 - Reuseste Bianca sa isi faca serviciul si este in avantaj.23:23 - Serena incearca sa inceapa puternic, insa greseste si Bianca face breakul in chiar primul game al finalei!23:19 - Incepe meciul! Serena serveste prima!23:15 - Andreescu a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca in primul game.23:10 - Intra in arena cele doua sportive. Bianca este prima!23:00 - Buna seara, mai avem cateva minute pana la startul finalei feminine de la US Open.INFO: In prima si singura intalnire directa de pana acum, Serena Williams a fost nevoita sa abandoneze dupa numai patru game-uri din cauza unei accidentari.INFO: Bianca Andreescu are 19 ani si se afla la prima prezenta pe tabloul principal de la US Open. Daca va castiga turneul, va fi prima jucatoare din Era Open ce va reusi acest lucru la debutul in competitie.INFO: Serena Williams joaca pentru istorie, o victorie aducand-o la egalitate, 24 de titluri de Grand Slam, cu legendara Margaret Court, detinatoarea recordului pentru cele mai multe trofee majore in tenisul feminin.