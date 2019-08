Bianca Andreescu a dat o lovitura financiara impresionanta la Rogers Cup

Ziare.

com

Sportiva cu origini romanesti si-a asigurat, dupa succesul de la Toronto, un cec in valoare de 521.530 de dolari.Dupa acest succes, Bianca a intrat in top 10 al castigurilor inregistrate de tenismene in acest an, depasind borna celor 2 milioane de dolari.Cel mai mare premiu din cariera a fost castigat de Bianca la Indian Wells 2019, cand a primit 1.354.000 de dolari pentru succesul din acest turneu.Pentru Bianca este o performanta incredibila, in conditiile in care in acest an a disputat doar opt turnee din cauza problemelor medicale.Amintim ca Bianca Andreescu a castigat finala turneului de la Rogers Cup , dupa ce Serena Williams a abandonat din cauza problemelor medicale cand era condusa cu 3-1 in primul set.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de 13 locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 14.Rogers Cup este al doilea titlu major al carierei pentru Bianca Andreescu, dupa Indian Wells 2019.C.S.