Bianca Andreescu a incasat cel mai mare premiu din istoria tenisului dupa succesul de la US Open

Andreescu a trecut de Serena Williams in doua seturi, 6-3, 7-5, aceasta fiind a patra finala de Grand Slam la rand pe care o pierde Serena, imediat dupa revenirea in tenis, dupa ce a nascut o fetita, toate fiind pierdute in minimum de seturi.Revenind la romanca Bianca Andreescu, trebuie spus ca ea a incasat dupa aceasta victorie un premiu urias, de 3,85 milioane de dolari! Fondul de premiere din acest an de la Flushing Meadows a fost unul considerabil, mai exact de 57 de milioane de dolari.Sunt bani considerabil mai mari decat la celelalte turnee de Mare Slem din an. De exemplu, Simona Halep a incasat o suma de 2,35 milioane de lire sterline, echivalentul a 2,85 milioane de dolari, dupa triumful din luna iulie, de la Wimbledon Iar victoria de la Roland Garros din 2018 i-a adus romancei fosta lidera mondiala suma de 2,45 milioane de dolari.Bianca Andreescu avea deja in 2019 castigata suma de 2,2 milioane de dolari, mai ales dupa succesele de la Indian Wells si Rogers Cup. Ea va depasi asadar suma de 6 milioane, numai pentru acest an, iar acest lucru e fabulos, avand in vedere ca pana la 1 ianuarie, ea abia castigase putin peste 200.000 de dolari din tenis, in toata cariera.Citeste si:Simona Halep a fost eliminata in turul II la aceasta editie de US Open.Romanca va cobori pana pe locul 6 WTA dupa acest turneu, fiind devansata de Elina Svitolina si de chiar Bianca Andreescu.