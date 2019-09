Bianca Andreescu a lamurit un subiect delicat in ce priveste tara pe care o reprezinta: "Fara ajutorul lor nu as fi fost aici"

Ziare.

com

Tanara de 19 ani a recunoscut la conferinta de presa de dupa finala cu Serena faptul ca un rol esential in aceasta izbanda l-a avut ajutorul pe care l-a primit de la Federatia Canadiana de tenis."Canada e o tara extraordinara, e atat de multiculturala, incat nu am avut nicio problema sa cresc acolo avand parinti romani. De aceea imi iubesc tara atat de mult.Nu am cuvinte sa le multumesc suficient celor de la federatia canadiana pentru tot ce au facut. Am fost cu ei de cand aveam zece ani si programele pe care le-au pus si pe care le pun in aplicare au facut bine, nu numai mie, ci si altor sportivi canadieni. Cu siguranta, fara ajutorul lor nu as fi aici", a punctat recunoscatoare Andreescu, aflata la primul succes intr-un turneu de Mare Slem.Andreescu s-a ales dupa acest US Open cu 3,85 milioane de dolari, cel mai mare premiu din istoria tenisului. Ea se poate lauda in acest an cu trei trofee de mare valoare, Indian Wells, Rogers Cup si US Open.In clasamentul pentru Turneul Campioanelor ea se afla pe locul 4, urmand sa ajunga cel mai sigur la Shenzhen, alaturi de Simona Halep , aflata pe 2 in aceasta ierarhie.Citeste si:D.A.