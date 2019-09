Bianca Andreescu a primit un cadou de peste 100 de mii de euro (Foto)

Ziare.

com

Tanara sportiva a primit o masina de lux BMW M8 Cabriolet din partea reprezentantei constructorului german din Canada.Bianca a devenit totodata ambasadorul constructorului german in Canada.Masina primita de Bianca are un pret de pornire de 133 de mii de dolari si impresioneaza prin abilitatile sportive.BMW M8 Cabriolet are 625 de cai putere si are nevoie de doar 3.3 secunde pentru a ajunge de la 0 la 100 de km/h.C.S.