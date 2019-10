Bianca Andreescu a ramas fara cuvinte: Ce i-a transmis un jurnalist chinez la conferinta de presa

Ziare.

Spre surprinderea Biancai, jurnalistul chinez i-a transmis sportivei ca o iubeste pe mama sa si a intrebat-o daca este la Beijing.Jurnalist: O iubesc atat de mult pe mama ta!Bianca: Pe mama mea?Jurnalist: Da!Bianca: Si eu o iubesc, de asemenea!Jurnalist: Are niste expresii faciale atat de tari. Este aici la Beijing?Bianca: Nu, nu este. Oameni buni, nu veti avea parte de experienta asta in aceasta saptamana, imi pare rau. Va veni in Australia. Are niste lucruri de facut acasa.Jurnalist: Nu va fi nici la Turneul Campioanelor Bianca: Oh, da, am uitat! Cum de am uitat asa ceva? Da, va veni acolo.Mama Biancai Andreescu, Maria, s-a aflat in centrul atentiei si dupa finala de la US Open, cand o celebritate din SUA a criticat faptul ca are expresii faciale prea reci in timpul meciurilor.C.S.